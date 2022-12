Homem é detido com munição e trajes militares em Resende - Diário do Vale

Homem é detido com munição e trajes militares em Resende

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 17:53 horas

Resende – Um homem, de 33 anos, foi detido por policiais militares nesta quinta-feira (29) com quatro munições 9mm, roupas camufladas, balaclava, base de rádio transmissor e uma lanterna. Ele estava no condomínio Tulipa, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

Segundo os agentes, o suspeito foi encontrado em uma casa que estava aberta durante a patrulha dos policiais no local. O material foi apreendido e encaminhado para a 89ªDP onde a ocorrência foi registrada.