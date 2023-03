Homem é detido com revólver e munições em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 16:53 horas

Valença – Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na tarde deste sábado (11), um homem com um revólver calibre 32, nove munições intactas calibre 32, um cartucho deflagrado calibre 32 e 95 munições calibre 22, na RJ 145, estrada que liga Valença a Barra do Piraí, no loteamento Marcus Esteves.

Segundo os agentes, os policiais receberam uma denúncia sobre um vídeo que circula pelas redes sociais de um homem portando uma arma de fogo no quintal da própria casa. O suspeito foi encontrado em seu local de trabalho pelos agentes e afirmou que encontrou a arma em uma bolsa.

Os policiais encontraram o material apreendido na casa do suspeito, que foi levado para a 91ª DP, onde a ocorrência foi registrada.