Homem é detido pela PM após ser flagrado com drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 09:27 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 29 anos, foi detido pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 28, em Barra do Piraí. A ação, registrada na 88ª DP, aconteceu na Rua Wanderley Jandir de Souza, no bairro Belvedere, e também resultou na apreensão de 37 pinos de cocaína, 50 tiras de maconha, um rádio comunicador, uma folha de anotações do tráfico e R$10,00 em espécie.

Segundo consta na ocorrência, PMs do 10º Batalhão estiveram no endereço após denúncia anônima. Os agentes informaram dois pinos de cocaína e um celular foram os encontrados em posse do suspeito durante revista pessoal, e que durante buscas, o restante do material apreendido foi encontrado em local próximo da abordagem policial.

De acordo com os agentes, após o flagrante, o homem e todo material foram encaminhados para delegacia de Barra do Piraí para medidas cabíveis. O suspeito foi enquadrado no Artigo 28 da lei 11.343/06 (Uso de drogas), ouvido e liberado.