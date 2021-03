Matéria publicada em 13 de março de 2021, 09:06 horas

Após perseguição, condutor foi abordado no bairro Caieiras; ele foi autuado por direção perigosa, desacato, ameaça e desobediência

Volta Redonda – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na noite dessa sexta-feira (12), em Volta Redonda, após ser flagrado conduzindo um GM/Astra, de forma perigosa, com manobras de ultrapassagem pelo acostamento do Km 282, da BR-393, em alta velocidade. O caso, que aconteceu às 19h30, foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Segundo a PRF, mediante à infração e prática perigosa, os policiais seguiram o veículo e deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu os agentes e fugiu em alta velocidade. O homem foi visto entrando no bairro Caieiras, durante a fuga. O veículo foi alcançado e, em dado momento, durante abordagem, foi solicitado ao condutor e passageiro, que saíssem do veículo. ”O condutor desembarcou do veículo visivelmente alterado, proferindo ofensas e ameaças aos policiais”, disse um agente.

Além disso, foi informado pela PRF, que o condutor – que possui antecedentes criminais – e passageiro, que também não teve a idade divulgada, não obedeceram a ordem de apresentar seus respectivos documentos, durante a ação. Após a chegada de equipes de reforço, a dupla foi conduzida à delegacia de Volta Redonda para registro da ocorrência; a principio, por direção perigosa, desacato, ameaça e desobediência, segundo a PRF. Que ressaltou que o condutor se negou a fazer teste de alcoolemia e foi autuado. Após registro, tanto condutor, quanto passageiro, foram ouvidos e liberados.

De acordo com a PRF, policiais militares do 28º Batalhão auxiliaram os agentes durante a ação.