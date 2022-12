Homem é detido por embriaguez ao volante em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 09:58 horas

Resende – Um homem, de 51 anos, foi detido por agentes do 37° Batalhão da Polícia Militar após ter sido flagrado bebendo ao volante neste sábado (31). Segundo os policiais, o homem estava parado no acostamento da RJ-161, no bairro Liberdade, em Resende. O suspeito dirigia um Jeep Compass cinza.

De acordo com os agentes, ao abordarem o veículo, flagraram o suspeito ingerindo bebida alcoólica. Após ser revistado, o condutor e o veículo foram levados para a 89ª DP onde a ocorrência foi registrada. Ainda segundo a PM, o homem chegou a ser encaminhado para o IML de Três Poços para realizar o teste de alcoolemia.

A Guarda Municipal foi acionada para auxiliar nas questões administrativas do caso.