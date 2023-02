Homem é detido por embriaguez ao volante na Via Dutra, em Itatiaia - Diário do Vale

Homem é detido por embriaguez ao volante na Via Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 17:59 horas

Itatiaia – Um homem, de 40 anos, foi detido por embriaguez ao volante por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O suspeito dirigia um caminhão.

De acordo com a PRF, durante a abordagem, o motorista negou ter ingerido bebida alcoólica e aceitou realizar o teste etílico, também conhecido como teste do bafômetro. Após o resultado de 0,37 mg/L, foi comprovada a embriaguez do motorista.

Segundo os agentes, ao ser questionado novamente, o condutor afirmou ter bebido duas cervejas na noite anterior. Ele foi encaminhado para a 99ª DP e o veículo foi recolhido para o pátio contratado pela PRF.