Homem é detido por quebrar quarto de motel em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 10:02 horas

Barra Mansa – Um homem de 51 anos foi detido na noite de sexta-feira (10) por depredar o quarto de um motel localizado na Rodovia Lúcio Meira (BR-353), em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu a denúncia de que um cliente do estabelecimento estaria alterado e quebrando o mobiliário do quarto. Ao chegar ao local e falar com o ocupante do quarto, ele teria dito que estava sofrendo um ataque de pânico.

Ainda de acordo com a PM, havia a suspeita de que o homem tivesse feito uso de entorpecentes, pois foram encontrados três pinos vazios no quarto. Uma ambulância do Samu foi mobilizada, e, após receber os primeiros atendimentos, o homem foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

De acordo com informações da irmã do homem detido, com quem foi feito contato, ele faz tratamento psiquiátrico em Volta Redonda e recusa internação para tratamento.