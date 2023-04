Homem é encontrado morto a tiros em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 12:22 horas

Volta Redonda – Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto a tiros na noite desta quinta-feira (13), na Avenida Santa Isabel, atrás do Colégio Amazonas, no bairro Retiro. Os agentes do 28º BPM foram ao local averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo.

No local, os policiais encontraram o corpo e, ao lado dele, um rádio comunicador. O caso foi registrado na 93ª DP e está sendo investigado.