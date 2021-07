Homem é encontrado morto em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 17:37 horas

Angra dos Reis – Um homem foi encontrado morto, nesta quarta-feira, dia 14, com um corte profundo no rosto e pescoço, em Angra dos Reis. O cadáver estava na Avenida Antônio Bertholo da Silva Jordão, no bairro do Monsuaba.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Lega (IML) de Angra dos Reis. O delegado titular de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, instaurou um procedimento para apurar o crime.

O autor e o motivo do assassinato ainda são desconhecidos pela polícia.