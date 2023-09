Barra Mansa – Um homem, não identificado, foi encontrado morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (14), em Barra Mansa.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados até a Rua Ariobaldo da Rocha Pímentel, no bairro Barbará, onde encontraram a vítima já sem vida. Os policiais permaneceram no local, aguardando perícia.