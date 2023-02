Homem é encontrado morto em fazenda em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 09:20 horas

Segundo a polícia, homem trabalhava no local e não retornou para casa na sexta-feira

Barra Mansa – O funcionário de uma fazenda localizada no distrito de Floriano, em Barra Mansa, foi encontrado morto na tarde de sábado (11) no local onde trabalhava. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, de 58 anos, trabalhou normalmente no dia anterior, mas não retornou para casa. Sua esposa entrou em contato com a fazenda e os outros funcionários fizeram uma varredura na propriedade, encontrando o corpo.

Ainda segundo a PM, a corporação foi comunicada e se encaminhou até o local, acionando em seguida o Corpo de Bombeiros, que confirmou a morte do funcionário. Um perito atestou que não havia sinais de violência no corpo do homem, que estava com seus documentos e R$ 170.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), e o caso registrado na 90ª DP.