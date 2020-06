Homem é encontrado morto em Resende e irmão é suspeito do crime

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 08:37 horas

Resende – Um homem, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (8), no bairro Vila Izabel, em Resende. O irmão da vítima é o principal suspeito de ter cometido o crime, que teria sido motivado por uma briga corporal entre ambos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com várias escoriações pelo corpo e acabou encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, permanecendo internado. Em outro ponto do bairro, foi encontrado o corpo do irmão, que inicialmente foi dado como vítima de um mal súbito. No entanto, o laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou para um traumatismo craniano, o que fez mudar os rumos das investigações. A partir daí, a Polícia Civil apontou o homem internado no hospital como suspeito do crime.

Ainda internado, o suspeito não soube informar o motivo e os autores da agressão que ele disse ter sofrido. Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado.