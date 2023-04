Homem é encontrado morto na Rodovia do Contorno em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 15:55 horas

Volta Redonda – Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, neste sábado (15), as margens da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Ele estava com os pés e as mãos amarrados, e teria perfurações de tiros no ouvido.

Viaturas da Policia Militar estavam no local, porém ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre o crime.