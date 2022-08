Homem é esfaqueado em Porto Real

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 08:51 horas

Porto Real – Policiais militares procuram desde domingo, dia 28, por duas pessoas suspeitas de tentativa de homicídio. O crime foi praticado no mesmo dia, contra um homem de 27 anos, que está internado num hospital de Porto Real.

Os agentes conversaram com a vítima. Ela disse que foi ferida com cerca de dez facadas na cabeça, num imóvel no bairro Village, também em Porto Real. A PM não informou o motivo do crime

Os policiais foram ao local e não encontram os suspeitos. No entanto, apreenderam num dos quartos da casa, um pino de cocaína, uma munição intacta, dois dichavadores de maconha, R$ 30, 27 sacolés de cocaína, uma munição de festin e um munição deflagrada de calibre 5.56.

Mesmo não sendo encontrados, os suspeitos foram autuados por tentativa de homicídio e na Lei do Desarmamento.