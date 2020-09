Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 08:00 horas

Volta Redonda – Um homem foi esfaqueado na noite dessa sexta-feira, dia 18, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. A vítima foi levada para o Hospital São João Batista, com ferimentos leves.

Policiais militares já identificaram o autor do crime. A ocorrência da PM foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).