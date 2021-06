Homem é espancado suspeito de assediar mulher em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 18:15 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 38 anos, foi socorrido pela equipe médica do Samu e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra do Piraí, após ser agredido por um grupo de pessoas. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 17, na Rua Sebastião de Carvalho, no bairro Areal.

Segundo testemunha, a vítima teria apanhado após assediar uma mulher. A polícia investiga se a versão sobre o motivo da agressão relatada pelas testemunhas, é verdadeira.