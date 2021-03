Matéria publicada em 10 de março de 2021, 10:59 horas

Segundo a PM, drogas foram encontradas na casa da vítima após denúncia de tráfico; crime teria sido cometido por supostos traficantes de facções rivais

Pinheiral – Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros nessa terça-feira, dia 9, na Rua Juvenal Xavier Botelho, no bairro Varjão, em Pinheiral. O crime foi registrado na 101ª DP (Pinheiral).

Segundo policiais do 28º Batalhão, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no endereço e constatou o óbito da vítima no local.

Uma mulher, de 35 anos, identificada como esposa da vítima, acompanhada por PMs, compareceu à delegacia para registro da ocorrência como testemunha. Após perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços, em Volta Redonda.

Apreensão

De acordo com a PM, 23 sacolés de maconha, 01 pino de cocaína e uma sacola com certa quantidade de pó branco, foram encontrados no imóvel do casal, após policiais do 28º Batalhão tomarem ciência, através de denúncia, que a vítima do homicídio possuía, supostamente, armas e drogas em casa.

Após ser ouvida e liberada na delegacia, a esposa da vítima autorizou a entrada da PM no imóvel e, após buscas, todo material foi encontrado. Após a constatação, a PM e a esposa da vítima voltaram para delegacia para outro registro de ocorrência. Segundo a Polícia Militar, a denúncia ainda dava conta que o homicídio teria sido praticado devido à guerra entre supostos traficantes de facções rivais, no município.