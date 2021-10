Homem é flagrado com 20 quilos de maconha dentro de casa em Três Rios

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 20:16 horas

Segundo PMs do 38º Batalhão, flagrante aconteceu após denúncia; suspeito, de 26 anos, conduzido para 108ª DP, está à disposição da Justiça

Três Rios – Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo, dia 24, em Três Rios, suspeito de tráfico de drogas, após ser flagrado com 20 tabletes de 1 kg de maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular, dentro de casa. O imóvel está localizado na Rua Nicodemos Roseli, no bairro Vila Isabel. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

De acordo com PMs do 38º Batalhão, o flagrante foi possível após denúncia anônima, que dava conta que o suspeito guardava e vendia material entorpecente no endereço. Os agentes explicaram que encontraram todo material durante buscas, após autorização.

A PM também explicou que os entorpecentes estavam dentro de uma caixa de papelão, no terraço da residência e que antes da apreensão, o suspeito foi visto tentando fugir pelo quintal, após notar a presença da Polícia Militar. Ele foi encontrado com 5 invólucros grandes de maconha – escondidos na blusa – durante abordagem inicial.

Após o flagrante, o homem foi conduzido para delegacia da cidade, para medidas cabíveis. Ele foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e permanece à disposição da Justiça.