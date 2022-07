Homem é flagrado com drogas na Dutra

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 19:05 horas

Piraí – Um homem foi flagrado com maconha e cocaína na Dutra nesta sexta-feira (22). Policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam realizando ronda na altura do km 255 da Dutra, em Piraí, quando tiveram a atenção voltada para uma motocicleta Yamaha/YBR 125K, com dois ocupantes.

Os policiais fizeram a abordagem do veículo e, ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi verificado que o motor pertencia a outra motocicleta, mas, não havia restrição de roubo/furto para nenhum dos veículos, apenas, não constava no campo observações do CRLV a troca do motor.

Indagados sobre o motivo do deslocamento, o condutor, de 30 anos, informou que havia ido ao bairro Roma comprar drogas para consumo, pois era usuário. O passageiro, de 51 anos, disse que estava de folga e apenas acompanhava o condutor.

Foi realizada busca pessoal nos homens, sendo encontrados com o condutor buchas de maconha (aprox. 25 g) e 1 pino de cocaína (aprox. 3g). Desta forma, foi lavrado um TCO com base no artigo 28 da Lei 11.343/06, por porte de droga para consumo próprio, sendo os entorpecentes apreendidos para posterior destruição.

Além do porte de drogas, foram constatadas infrações de trânsito, o condutor não possuía CNH, o licenciamento estava vencido, pneus em mau estado, sem espelhos retrovisores, troca do motor. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito, no valor total de R$ 1.694,50 e a motocicleta foi removida para o pátio.