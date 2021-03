Matéria publicada em 13 de março de 2021, 10:13 horas

Ocorrência, que segue em andamento, foi encaminhada para 100ª DP, em Porto Real

Quatis – Um homem, de 36 anos, foi detido por policiais militares do 37º Batalhão, na manhã deste sábado, dia 13, no Distrito de Falcão, em Quatis, após ser flagrado com pés de maconha, durante patrulhamento. A ocorrência, que segue em andamento, foi encaminhada para 100ª DP (Porto Real).

Segundo consta na ocorrência, o condutor, que trafegava sentido Falcão x Quatis, foi visto pelos PMs em atitude suspeita, dentro de um veículo Ford Fiesta, com placa do estado da Bahia. Segundo os agentes, o condutor tentou fugir da abordagem e abandonou o veículo com todo material em seu interior. Após buscas, o homem foi localizado e encaminhado para delegacia para registro do caso.

Não há informações sobre a quantidade de pés de maconha apreendidos, bem como se o homem detido permanecerá preso.