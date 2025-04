Homem é flagrado com réplica de arma de fogo em Pinheiral

Pinheiral – Um jovem de 22 anos foi flagrado na tarde desta segunda-feira (28) com uma réplica de arma de fogo no bairro Parque Maíra, em Pinheiral. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM, após denúncia de que um homem estaria exibindo uma arma na Rua Terra Nova. O suspeito tem anotações por posse e tráfico de drogas.

O homem assumiu a posse do objeto e indicou onde a réplica havia sido escondida. A pistola de ar comprimido, sem numeração ou modelo aparente foi apreendida e encaminhada à 101ª Delegacia de Polícia juntamente com o suspeito, que foi liberado após esclarecimentos.