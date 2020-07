Homem é flagrado com viagra e comprimidos abortivos na Serra das Araras, em Piraí

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 13:02 horas

Suspeito foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira (20), no km 227 da Dutra, próximo ao posto PRF

Piraí – Um homem, de 54 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira (20), após ser flagrado com 500 comprimidos abortivos e 200 comprimidos para impotência sexual, no km 227 da Dutra, na descida da Serra das Araras, próximo ao posto PRF, em Piraí.

De acordo com a PRF, ele dirigia um VW/Gol, com placa do Rio de Janeiro e foi abordado por agentes da 7ª DEL PRF durante fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Tamoio III.

Segundo os agentes, durante inspeção, foi verificado que o filtro de ar do veículo aparentava ter sido modificado; após revista, os policiais encontraram vários pacotes contendo cartelas de comprimidos, sendo 50 delas de Cytotec (um abortivo de comercialização ilegal no Brasil), totalizando 500 comprimidos abortivos. Além disso, 10 cartelas da medicação Pramil, usada para impotência sexual, totalizando 200 comprimidos, foram encontradas. Ao todo, 700 comprimidos foram apreendidos. Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para a 94ª DP (Piraí).