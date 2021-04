Matéria publicada em 4 de abril de 2021, 12:27 horas

Resende – Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo, dia 4, dentro de um Ciep, localizado no bairro Surubi Novo, em Resende.

Segundo testemunhas, a vítima era moradora no bairro. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Resende.

A Polícia Militar já vinha investigando furtos de fios no mesmo colégio, que está fechado devido às medidas preventivas contra o Covid-19.

O crime foi registrado na 89ª DP (Resende), unidade policial responsável pelas investigações. Os agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 37º Batalhão da PM, fazem uma apuração paralela do mesmo homicídio.