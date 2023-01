Homem é morto a tiros em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 16:23 horas

Crime ocorreu no bairro de Fátima, no distrito Califórnia

Barra do Piraí – Um homem não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (12), na Estrada São Sebastião, no bairro de Fátima, distrito Califórnia.

De acordo com a Polícia Militar, havia várias marcas de tiro no corpo da vítima e o crime teria acontecido na madrugada do mesmo dia.