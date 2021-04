Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 08:27 horas

Barra do Piraí – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (22) em Barra do Piraí. O crime aconteceu na Rua 6, no distrito da Califórnia. A vítima morreu no local.

A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre o caso, registrado na 88º DP.