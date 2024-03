Homem é morto a tiros em frente à Câmara Municipal de Angra

Angra dos Reis – Um homem identificado como Tiago de Oliveira Santos, de 35 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (9), na Rua Arcebispo Santos, no Centro de Angra dos Reis. A vítima foi atingida pelos disparos em frente à Câmara Municipal da cidade.

De acordo com informações do 33º Batalhão da Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 13h.

No momento, a equipe da PM está no local preservando a área e aguardando a chegada da perícia para investigar o caso. As investigações serão realizadas pela 166ª DP.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.