Homem é morto a tiros em Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 10:58 horas

Porto Real – Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite de domingo (26), no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. Os agentes do 37º Batalhão da Policia Militar foram chamados ao local e encontraram a vítima caída em cima de uma bicicleta. A equipe do SAMU chegou a prestar socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Durante a perícia, foi confirmado que o homem foi morto com tiros na cabeça. O corpo foi encaminhado para o IML de Três Poços, em Volta Redonda. O homicídio foi registrado na 100º DP, em Porto Real.