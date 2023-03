Homem é morto a tiros em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 09:15 horas

Vítima também tinha ferimentos de cortes; polícia encontrou arma branca no local do crime

Volta Redonda – Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados, por volta das 5h45, à Rua Jaqueira, para verificar denúncias de disparos de arma de fogo. A vítima foi encontrada com várias marcas de tiros no rosto e ferimentos no corpo. Uma equipe do SAMU, que também foi acionada ao local, constatou o óbito.

O local do crime foi preservado e, após perícia, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) da cidade. A polícia encontrou, próximo à vítima, uma arma branca, que foi apreendida. O caso será registrado na 93ª DP. Até o momento, as circunstâncias do crime são desconhecidas.