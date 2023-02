Homem é morto a tiros no bairro Água Limpa - Diário do Vale

Homem é morto a tiros no bairro Água Limpa

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 17:51 horas



Volta Redonda – Um homem foi assassinado na manhã desta sexta-feira (17) no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A vítima, identificada como Leonardo Vinícius da Silva Luiz, de 25 anos, tinha saído do sistema prisional no fim de janeiro.

O crime aconteceu na Avenida Felipe dos Santos. Segundo relatos, o autor do homicídio estava em uma Fiat Toro e efetuou os disparos contra a vítima. Até momento, nenhum suspeito foi identificado e as investigações seguem em andamento.