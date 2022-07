Homem é morto a tiros no bairro Surubi Novo

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 18:19 horas

Resende – Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) em Resende, na Rua da Torre, no bairro Surubi Novo.

A vítima, de 40 anos, já estava sem vida quando a Polícia Militar chegou ao endereço.

A cena do crime foi periciada para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal.

Após receber denúncias de um possível suspeito que teria utilizado um carro para cometer o crime, a PM fez buscas pelas redondezas, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na delegacia de Resende e está sendo investigado.