Homem é morto a tiros no Novo Surubi - Diário do Vale

Homem é morto a tiros no Novo Surubi

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 09:53 horas

Outro homem também foi baleado, mas não corre risco de morte

Resende – Um homem de 34 anos morreu após ser baleado, na manhã de hoje (14), no bairro Novo Surubi, em Resende. Um jovem, de 19 anos, também foi atingido.

Policiais Militares do 37º Batalhão foram acionados, por volta das 6h40, à Rua Presidente Pedreira para verificar denúncias, quando encontraram o homem no chão, já sem vida. Populares que estavam no local informaram aos agentes que a segunda vítima havia sido socorrida ao Hospital de Emergência. Segundo os PMs, o jovem foi atingido na canela e vai passar por cirurgia, mas não corre risco de morte.

A perícia irá ao local do crime e a ocorrência segue em andamento. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso.