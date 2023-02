Homem é morto e cabeça é achada dentro de mochila em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 17:29 horas

Vítima não teve a identidade divulgada

Angra dos Reis – Um homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi encontrado morto no bairro Japuíba, na quinta-feira (23), em Angra dos Reis. O detalhe é que a vítima foi achada decapitada, com a cabeça dentro de uma mochila ao lado do corpo.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado por policiais militares do 33º Batalhão da PM. Eles chamados para atender uma denúncia de que havia uma pessoa morta em uma área de mata. No local, homens faziam uma capina.

Segundo a PM, a cabeça tinha sinais de perfurações, que indicam terem sido feitas por um objeto cortante, como uma faca, por exemplo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil (166ª DP).