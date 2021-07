Homem é morto no início tarde de hoje em ponto de ônibus de VR

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 14:43 horas

Volta Redonda – Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira, dia 19, em Volta Redonda. O crime foi no ponto final do ônibus na Avenida A, no bairro Açude II.

Uma ambulância do Samu chegou a ir ao local do homicídio, mas a vítima já estava morta. O delegado titular da 93 ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, instaurou um procedimento para apurar o crime.

O policial tentar descobrir o autor e a motivação do assassinato. O delegado também vai aguardar o resultado dos exames de necropsia e da polícia técnica, que serão anexados o inquérito que vai investigar a morta da vítima.