Homem e mulher, de 75 e 58 anos, morrem por Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 19:58 horas

Volta Redonda – Dois moradores de Volta Redonda morreram por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (07). Um deles era um homem, de 75 anos, e uma mulher de 58, com isso o município chega a 146 mortes confirmadas pela Covid-19.

Volta Redonda chegou a 3.955 casos confirmados com 2.294 recuperados e dos 13.724 casos notificados como suspeitos, 5.662 exames testaram negativo para a doença. Em 24 horas, houve aumento de 1,51 dos casos notificados, já a taxa de ocupação dos leitos do Hospital de Campanha é de 17% e a taxa dos leitos de UTI da rede municipal é de 35%.

O prefeito Samuca Silva comentou em aúdio que município registrou mais de 130 pacientes que iniciaram tratamento dos primeiros dias de sintoma e nenhum agravou.

– Temos 132 pessoas sendo acompanhadas com tratamento. Você que é do grupo de risco: que tem mais de 50 anos, obeso, hipertenso, diabético; ao sentir os primeiros sintomas, compareça a uma unidade de atendimento de saúde para que você possa receber o medicamento e diminuir a potência do coronavírus no corpo humano – disse Samuca.