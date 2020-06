Homem e mulher são presos por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 07:41 horas

Barra Mansa – Um jovem de 19 anos e uma mulher com 21 foram presos na noite desta terça-feira, dia 09, por suspeita de tráfico de drogas. As prisões ocorreram em uma localidade da Vila Ursulino, em Barra Mansa.

A Polícia Militar recebeu informações de que o jovem receberia uma carga de drogas e foi até o bairro. No local indicado, avistaram o suspeito combina sacola, mas ele correu ao perceber a aproximação dos policiais, seguindo em direção a casa de parentes.

A polícia cercou o lugar e recebeu autorização dos moradores para vasculhar o terreno. Uma primeira sacola foi encontrada com uma pequena quantidade de drogas, mas logo em seguida outra quantidade maior foi desenterrada no quintal da casa do suspeito.

A PM apreendeu 273 tiras de maconha e 22 pinos de cocaína. O jovem e sua companheira foram presos e levados para a delegacia.