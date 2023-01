Homem é multado em R$ 9 mil por maus-tratos e abandono de cão em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 19:19 horas

Barra do Piraí – Um homem foi multado nesta segunda-feira (9) em R$ 9.912,50 pela Superintendência do Bem-Estar Animal, órgão ligado à prefeitura de Barra do Piraí, por maus-tratos e abandono de um cão no último domingo (8), em Barra do Piraí. O caso ganhou notoriedade após denúncia feita pelo Lar de Passagem São Francisco de Assis – local administrado pela Associação Barrense Amiga dos Animais (Abaa).

Segundo a denúncia, um homem teria solicitado que o local abrigasse um cão dele, porém o pedido foi negado, porque o objetivo do Lar de Passagem é oferecer suporte a animais de rua, e não recolhê-los de forma permanente.

Após a negativa, o tutor então teria abandonado o cão na frente do Lar de Passagem. O homem foi identificado, advertido e multado, de acordo com a Lei Municipal Nº 3.484 de 17 de agosto de 2021, que visa a proteção e o bem-estar animal em Barra do Piraí.

– Desde que o prefeito Mario Esteves deu ao Bem-Estar Animal o “status” e a estrutura de uma secretaria, temos ampliado o raio de atuação, sem perder o foco no coração do projeto, que é a castração de animais. Cada vez mais, aumentamos as diligências de fiscalização contra maus-tratos, em parceria com as forças de segurança pública, como a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que nos dão todo suporte. É preciso deixar claro que a impunidade nesses crimes não será mais tolerada em Barra do Piraí – afirmou o superintendente do Bem-Estar Animal, Felippe Carotta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, destacou que essas ações não serão mais admitidas e a lei será cumprida em sua totalidade, alavancando cada vez mais a fiscalização referente a esse assunto.

– Maus-tratos contra animais é crime. Isso já é algo pacificado na legislação brasileira, que, agora, precisa ser colocado em prática. E crime se pune com o rigor da lei. A aplicação da multa é uma das medidas adotadas em casos graves como esses, que nós não iremos tolerar. Não vamos passar a mão na cabeça de quem comete crimes cruéis contra animais, e a ordem é apertar cada vez mais o cerco na fiscalização – garantiu Esteves.