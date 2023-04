Homem é preso ao ser flagrado com pistola em Vassouras - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 11:58 horas

Vassouras – Um homem foi preso em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, nesta quarta-feira (5), no bairro Madruga, em Vassouras. Policiais Civis receberem denúncias que indicavam que o suspeito, que conduzia um Chevrolet Kadett prata, iria vender a arma, na Rua José da Silveira Gomes. Ao chegarem no local, os agentes observaram o suspeito estacionar o veículo, e realizaram a abordagem. A pistola calibre 765 com seis munições, foi encontrada no interior do automóvel.

Questionado pelos policiais, o homem confirmou que iria vender a arma, por R$ 4 mil, e que receberia R$ 500,00 pela venda. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Vassouras (95ª DP).