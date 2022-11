Homem é preso ao tentar sacar dinheiro em banco com documento de terceiros

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 12:16 horas

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão da PM detiveram um homem que tentou sacar dinheiro num banco na Rua Monsenhor Costa, no Centro de Barra Mansa, usando documento de outras pessoas. O gerente da agência bancária ao notar a tentativa do golpe pediu apoio aos PMs.

O homem, de 50 anos, foi detido dentro da agência e levado para a Delegacia de Barra Mansa, onde ele foi apresentado ao delegado titular Flávio Narcizo.