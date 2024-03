Homem é preso após aplicar golpe do falso Pix em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem foi preso, na quinta-feira (29), acusado de aplicar o golpe do falso Pix em uma rede de supermercados e também em uma loja de franquia de colchões localizado em um shopping, em Volta Redonda. O suspeito de estelionato revendia os produtos adquiridos de forma fraudulenta por um valor menor em seu estabelecimento comercial, localizado no bairro São Geraldo.

Segundo os policiais civis da 93ª DP, ao ser indagado sobre os golpes aplicados, o suspeito teria explicado toda dinâmica e contado que havia apenas uma cama box no valor de R$ 6 mil reais em sua residência no bairro Jardim Belvedere, pois as outras já tinham sido vendidas. Os agentes recuperaram a cama box, que será devolvida ao proprietário da loja. Até o momento foi apurado prejuízo de mais de R$ 200 mil.

Segundo o delegado Vinícius Coutinho, a investigação continua para identificar outros suspeitos. Este foi o segundo suspeito de estelionato preso nesta semana em Volta Redonda.