Homem é preso após chutar ex-companheira

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 08:17 horas

Rio das Flores – Policiais militares prenderam na segunda-feira (8), um homem, de 39 anos, suspeito de chutar a ex-companheira, por não se conformar com o fim do relacionamento do casal. A agressão foi na casa da vítima, que mora em Rio das Flores.

O suspeito foi localizado e conduzido para a delegacia da cidade. A mulher foi levada para o Hospital Deputado Luiz Pinto, onde foi medicada.

Ela ainda foi submetida a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O perito atestou que a vitima sofreu lesão por ação contundente.

Na unidade policial, o homem foi indiciado por lesão corporal com base na Lei de Violência Doméstica e Familiar, permanecendo detido.