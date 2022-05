Homem é preso após extorquir empresário

Matéria publicada em 29 de maio de 2022, 09:50 horas

Rio das Flores – Policiais civis da 92ª DP (Rio das Flores) e da 91ª DP (Valença), prenderam, neste fim de semana, um homem pelo crime de extorsão. A prisão ocorreu após ação integrada de inteligência.

Segundo os agentes, uma investigação foi instaurada na unidade para apurar o crime de extorsão, onde um empresário da cidade de Valença, ganhador de licitação junto à cidade de Rio das Flores, disse estar sofrendo extorsão de um concorrente do mesmo ramo, porém com empresa na cidade Rio das Flores.

Após a juntada de documentos que comprovaram a alegação da vítima, ficou claro que o autor exigia pagamentos periódicos, ameaçando efetuar denúncias contra a vítima e envolver milicianos nessas ações caso não aceitasse as condições. Em diligência, o autor foi preso em flagrante no exato momento em que exigiu e recebimento do pagamento.

Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.