Homem é preso após furtar carro em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 19:31 horas

Itatiaia – Um homem, de 36 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (2) por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar após furtar um Montana vermelho. O suspeito foi encontrado na Rua Um, no bairro Country Club, em Itatiaia. De acordo com os agentes, o homem teria visto o carro parado com a chave na ignição enquanto o condutor ajudava uma senhora nas proximidades. Ainda segundo os policiais, o suspeito aproveitou o carro aberto e fugiu com o veículo.

O automóvel foi recuperado e o suspeito encaminhado para a 99ª DP.