Homem é preso após invadir pet shop em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 11:43 horas

Um homem foi preso após invadir o pet shop onde trabalhava, e cair do telhado, nesta segunda-feira (09), no Jardim Jalisco, em Resende.

A equipe do 37º Batalhão de Polícia Militar foi ao pet shop para averiguar a denúncia, feita pelo dono do estabelecimento e, já no local, acionou o SAMU. O homem sofreu diversos ferimentos na queda e foi encaminhado ao Hospital de Emergência. Após receber atendimento e ser liberado, ele foi conduzido à 89ª DP.