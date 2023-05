Homem é preso após ser flagrado furtando colégio em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 10:51 horas

Ele foi denunciado através de um vídeo gravado por moradores do Aterrado

Volta Redonda – Um homem de 44 anos, morador de Barra do Piraí foi preso nessa terça-feira (2), após ter sido flagrado por agentes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) – da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), furtando as janelas do antigo Colégio Volta Redonda/Anglo Americano, no Aterrado. O fato foi denunciado por moradores do bairro, que enviaram ao inspetor Augusto um vídeo mostrando a ação de dois homens no local.

Após pedir apoio aos policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) da Base Integrada Aterrado, a equipe foi para o colégio e constatou que o portão principal estava aberto, com a fechadura arrombada, e flagrou o suspeito retirando uma janela de alumínio de uma das salas da escola. Ele foi encaminhado à 93ª DP.

“Ficamos sabendo de dois homens que entravam na escola desativada durante o dia, retiravam as janelas e só saíam com os produtos furtados à noite. Os especialistas da Polícia Civil estiveram no imóvel para fazer a perícia e todo o caso está sendo investigado na delegacia”, contou o inspetor.

“Sempre digo que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade e esse é um exemplo. Os vizinhos filmaram a ação e denunciaram o caso. Agradecemos pela atuação, que nos levaram ao êxito. Estão de parabéns os agentes da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Augusto e GMs Rodrigo, Edson, Alves e Claudinei, bem como os sargentos Alan e Cipriano, do Proeis, que auxiliaram na ocorrência”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.