Homem é preso após tentar matar casal a facadas em Resende

Resende – Um homem, de 27 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (19) por tentativa de homicídio contra um casal dentro de casa, em Resende. Caso aconteceu na Avenida Rodolfo Arnequino, no bairro Surubi Velho.

Policiais foram até o endereço verificar informações sobre um disparo de arma de fogo e não encontraram o suposto autor dos tiros mas foram informados de que um casal havia sido esfaqueado. As vítimas já haviam sido socorridas e estariam no Hospital de Emergência.

Com a ajuda de populares, os agentes conseguiram localizaram o suspeito, dentro de sua residência. Ele foi encaminhado para a 89ª DP, onde equipes entraram em contato com as vítimas que reconheceram o agressor. O acusado foi preso em flagrante.