Homem é preso com 235 pinos de cocaína em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 14:44 horas

Barra Mansa – Um homem de 28 anos foi preso, neste sábado (25), com 235 pinos de cocaína por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar. Ação aconteceu na Rua Isalino Gomes da Silva, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. Com o suspeito também foi apreendido um aparelho celular.

Segundo os policiais, ao receberem informações sobre um ponto de tráfico, a equipe foi até o local e encontrou o suspeito. Ele chegou a afirmar para os agentes durante a abordagem que era responsável pela distribuição das cargas de entorpecentes e que o material tinha sido entregue a ele por um motociclista.

As drogas e o suspeito foram levados para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.