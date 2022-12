Homem é preso com 5 mil pinos de cocaína em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 11:47 horas

Foi apreendida também uma grande quantidade de maconha

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 20, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O material estaria sendo transportado da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para a cidade de Resende, onde seria distribuído. A operação foi feita realizada pela Polícia Civil de Valença, junto a Polícia Rodoviária Federal.

A apreensão aconteceu após investigações que apontavam o suspeito como responsável pelo transporte de grande quantidade de drogas. Com essa informação, a Polícia Civil solicitou apoio da PRF, para abordar o carro do homem, um Monza, de cor vermelha. O veículo foi abordado e quando perguntado se transportava algo ilícito, o homem negou. Com a busca inicial, foi encontrada uma porção de cocaína. O veículo então foi encaminhado para o posto da PRF, para que fosse feita uma vistoria com mais atenção.

No tanque de combustível foram encontradas sacolas que continham 4930 pinos de cocaína e 440 porções de maconha.

O material foi apreendido e encaminhado para perícia. O motorista ficou detido na 94º DP de Piraí.