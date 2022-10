Homem é preso com arma após agredir companheira

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 07:36 horas

Três Rios – Agentes do 38º Batalhão da PM prenderam no domingo (16), um homem de 69 anos, por lesão corporal contra mulher e porte ilegal de arma. Os agentes compareceram numa casa na Rua Padre Solano, no bairro Vila Isabel, em Três Rios, onde a vítima, uma mulher de 46 anos, contou que foi agredida pelo suspeito e também disse que ele tinha um revólver.

Os PMs localizaram o autor que confessou ter agredido a companheira. Ele disse que arma estava no porta-malas do carro . Em seguida, o homem e o revólver foram levados para a 108º DP (Três Rios).