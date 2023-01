Homem é preso com arma e 154 pinos de cocaína em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 16:07 horas



Valença – Um homem foi preso na quarta-feira (25), suspeito de tráfico de drogas, no bairro Carambita, em Valença. A prisão foi efetuada por policiais do 10º Batalhão (BPM) que flagraram o homem com um revólver calibre 38, 154 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e uma grande quantidade de material utilizado para fracionar as drogas.

O suspeito foi encaminhado para a 91ª DP e autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.