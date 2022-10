Homem é preso com arma e drogas no bairro São Geraldo

Matéria publicada em 20 de outubro de 2022, 15:38 horas

Volta Redonda – Na manhã desta quinta-feira (20), policiais militares prenderam um homem, de 21 anos, por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição recebeu informações de moradores que havia um homem armado no bairro. Chegando ao local, os PMs avistaram o suspeito, que tentou fugir pulando os muros de casas do bairro.

Com ele os policiais encontraram skank, 22 tiras de maconha, 74 pinos de cocaína, um revólver calibre 38, R$ 23 em espécie e 118 pedaços de maconha.

O homem e todo material apreendido foi apresentado na 93ª Delegacia de Polícia.